С учетом недавнего официального заявления командования ВВС США о том, что оно планирует полагаться на истребитель F-16 вплоть до конца 2030-х годов, время окончательного «заката» F-16 может наступить в 2070-х годах или даже позже. Такой вывод делает издание Air Force Magazine, основываясь на накопленных корпорацией Lockheed Martin заказах на F-16 и запланированных обновлениях. Впервые же модель поступила на вооружение еще в 1970-х годах.

«Сегодня F-16 эксплуатируют 25 стран», – сказал в пресс-релизе полковник Брайан Пирсон, руководитель Центра управления жизненным циклом ВВС по F-16 в программах FMS (поставок вооружений США в другие страны). По его словам, завод Lockheed в Гринвилле, Южная Каролина, по производству и модернизации F-16, который начнет выпуск новых F-16 в 2022 году, «помогает нам удовлетворить мировой спрос» на этот тип самолетов. Lockheed перевела туда свое производство F-16 из Форт-Уэрта, штат Техас, в 2019 году, чтобы освободить мощности для расширенного выпуска F-35.

С тех пор, как открылась новая линия, Управление по содействию безопасности и сотрудничеству (AFLCMC) «стало свидетелем увеличения числа наших стран-партнеров, запрашивающих подробную информацию и запросы о продажах для правительства США», – сказал полковник Энтони Уокер, старший руководитель отдела материальных средств в международном подразделении.

Ранее Грегори М. Улмер, вице-президент Lockheed по аэронавтике, информировал СМИ, что компания видит потенциал для дополнительных поставок 300 единиц F-16 для зарубежных клиентов. Повышенный иностранный интерес может быть связан с решениями ВВС США, показывающими, что они будут продолжать использовать F-16 сверх прежних планов. Это послужило клиентам заверением в том, что запасные части и линии их производства для большого количества самолетов сохранятся.

Тезисы для обсуждения, подготовленные для начальника штаба ВВС США генерала Чарльза К. Брауна-младшего о планах службы истребителей на будущее, полученные Air Force Magazine, указывают на то, что ВВС ожидают, что «600+ F-16 новейших модификаций обеспечат достаточную наполненность авиапарка на следующие 15+ лет» как в конкурентной, так и в ненапряженной боевой обстановке. В документах говорится, что эти самолеты фактически будут «силовым агрегатом» ВВС США и станут служить основным «регулятором», то есть их общее количество может быть увеличено или уменьшено в зависимости от успеха программ F-35 и замены отдельных F-16 на истребитель, ныне известный как Multi-Role-X.

В ближайшем будущем ВВС США планируют избавиться от всех «предварительных» версий модификаций F-16, исключив из своего авиапарка истребители в версиях Block 15-25-30.

В январе Lockheed получила контракт с бессрочной поставкой и неограниченным количеством долларов на сумму до 64,3 миллиарда долларов на производство новых F-16 для клиентов FMS, а также модернизацию 405 самолетов в иностранных ВВС до конфигурации F-16V, которая аналогична модели F-21, предложенной Индии. Эти модификации будут включать «новый радар и другие обновления, чтобы сделать их похожими на новые самолеты, которые будут выходить с конвейера», – говорится в сообщении AFLCMC.

В данном контракте конкретно упоминались работы для Бахрейна, Болгарии, Чили, Колумбии, Хорватии, Египта, Греции, Индии, Индонезии, Иордании, Марокко, Кореи, Омана, Пакистана, Филиппин, Польши, Румынии, Сингапура, Словении, Тайваня, Таиланда, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Япония использует вариант F-16, называемый F-2, но она самостоятельно выполняет все работы с этим типом истребителей.

С 1970-х годов в США и союзные страны было поставлено более 4550 F-16. Покойная Мишель А. Эванс, предшественница Ульмера на посту вице-президента Lockheed по аэронавтике, заявила в сентябре 2020 года, что компания видит возможность «построить до 5000» F-16. Она также заявляла, что компания рассматривает F-16 как «входной вариант» своего F-35 для стран, которые еще не готовы принять истребитель пятого поколения, но, возможно, пожелают сделать это позже.

Бригадный генерал Дейл Р. Уайт, руководитель программы ВВС США по истребителям и перспективным самолетам, назвал F-16 «прочным, высокопроизводительным компактным истребителем, который в ближайшие годы будет играть важную роль в обеспечении безопасности многих стран-партнеров».