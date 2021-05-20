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Пресс-служба Западного военного округа сообщила о сопровождении над Балтийским морем американского стратегического бомбардировщика B-52H. Для этой цели в небо поднимался российский истребитель Су-27.

Американский стратег был своевременно замечен средствами контроля воздушного пространства РФ. Сразу же был отправлен истребитель, в задачу которого входило не допустить пересечения границ воздушного пространства России или приближения к ним на опасное расстояние.

Истребитель справился с этой задачей. Он сопровождал бомбардировщик до тех пор, пока тот не изменил курс и не начал отдаляться от российских рубежей. Су-27 сразу же после этого вернулся на свой аэродром.

Напомним, что несколько дней назад российский истребитель Су-30 в одиночку перехватил сразу три французских самолета «Мираж-2000» у границ Крыма. Он совершил несколько маневров, намекая на возможное применение ракетного вооружения, что вынудило пилотов НАТО изменить курс.

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