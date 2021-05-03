Конфликт с Китаем в Тибете вынуждает Индию закупать крупные партии вооружения. Так, она уже объявила о желании приобрести несколько сотен российских легких танков «Спрут-СД»,

Выбор в пользу именно этих боевых машин совсем не случаен. Нью-Дели ранее сообщал о ключевых критериях выбора танков. К ним были отнесены возможность использования вооружения и боеприпасов разных калибров, наличие дистанционного управления, а также способность эффективно уничтожать не только наземные, но и воздушные цели.

«Спрут-СД» полностью отвечает этим требованиям. Танки, подходящие под критерии Индии, выпускают также другие страны – Южная Корея, Соединенные Штаты, Китай, Израиль и прочие. Но Нью-Дели хочет получить легкие боевые машины, которые имеются в настоящий момент только у России. Вес танков “Спрут-СД” составляет всего 25 тонн.