Илон Маск выступил в качестве ведущего передачи Saturday Night Live, и рассказал об имеющемся у него психическом расстройстве.

Как заявил Маск, для него является честью стать ведущим этого шоу, также он сообщил, что является первым ведущим в истории шоу, у которого был диагностирован синдром Аспергера. Или, как он уточнил, он является первым ведущим, который не побоялся признаться в своём диагнозе.

Впрочем, нельзя точно утверждать, что заявление Маска соответствует действительности и у него в самом деле имеется подобный диагноз. Saturday Night Live является сатирическим шоу, и вполне вероятно, что Маск решил пошутить.

Как отмечается, у людей с синдромом Аспергера имеются серьёзные трудности с социализацией, а также у них выраженная ограниченная способность к сопереживанию. Кроме того, люди с этим синдромом часто имеют ограниченные и стереотипные интересы и занятия.

Ранее компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт на отправку космонавтов на Луну. Стоимость контракта составила около трёх миллиардов долларов.