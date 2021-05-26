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Александр Дрозденко, руководитель Ленобласти, ответил на вопрос журналистов о том, каким образом он бы проводил вакцинацию населения от COVID-19 при наличии у него соответствующих полномочий.

Согласно его словам, следует воспользоваться опытом других государств. К примеру, если человек заразился, но до этого отказался от прививки, то нужно урезать у него больничные выплаты. Для людей, которые официально не трудоустроены, необходимо использовать иные методы, например, можно перестать выдавать им путевки на отдых.

По мнению губернатора региона, вакцинировать на обязательной основе следует также тех граждан, которые планируют лечь в больницу. Однако при наличии противопоказаний заставлять пациента никто не станет. Дрозденко также отметил, что государству стоит вести более активную пропаганду вакцинации.

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