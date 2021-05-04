Представители профсоюза журналистов ESIEA совместно с другими ассоциациями сообщили о решении провести суточную забастовку.

Данное мероприятие осуществляется в честь 1 мая, который считается Международным днем памяти о борьбе рабочих за свои права. Так как в этом году праздник пришелся на выходной, то его решили перенести на понедельник, 4 мая. Журналисты большинства средств массовой информации Греции начали забастовку в 6 часов утра.

К данной акции не присоединились только те сотрудники прессы, которые занимаются освещением информации касательно пандемии коронавирусной инфекции и непосредственно самой забастовки. Как и прочие союзы работников, журналисты требуют увеличения размера оплаты сверхурочных, повышения защиты от увольнения и расширения периода отдыха.