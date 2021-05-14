Ополченцы Донбасса применяют против ВСУ «лазерное оружие», сделанное в России, заявил Главком Операции Объединенных сил Сергей Наев. В ходе своего выступления на форуме, посвященном 30-летию независимости Украины, он рассказал о ситуации на Донбассе.

Наев пояснил, что речь идет о приборе противодействия и разведки ПАПВ 1ПН47, который дает возможность обнаруживать прицелы, бинокли и прочие электронно-оптические средства, применяемые противником для наблюдения и наведения оружия.

Прибор представляет серьезную опасность, так как в случае выявления таких средств он может ослепить наблюдателя или снайпера лазерным лучом. Подобные случаи в ВСУ были – в апреле, по словам все того же Наева, серьезные травмы получили два солдата украинской армии.

Эксперты указывают на некоторые неувязки в этом заявлении. Все дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский еще пару месяцев назад говорил, что снайперские обстрелы полностью прекращены.

Наев также заявил, что ополченцы ведут снайперский огонь из винтовок калибра 12,7 мм. Причем по его словам, стрельбу ведут «российские спецназовцы».