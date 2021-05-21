Глава Удмуртии обратился через социальную сеть «Твиттер» к американскому предпринимателю Илону Маску и предложил ему построить в регионе предприятие по производству автомобилей Tesla.

Пресс-служба администрации республики сообщила, что Александр Бренчалов пошел на такой шаг после заявления Маска о возможности выхода «Теслы» на российский рынок. Его изобретатель сделал в ходе форума «Новое знание».

«Илон Маск заявил о планах размещения производства Tesla в России. Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!», – написал глава Удмуртии в социальной сети.

Илон Маск пока никак не отреагировал на этот призыв.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая. В нем примут участие и известные россияне. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу расскажет о прогрессе Вооруженных сил страны, а актер Владимир Машков прочтет лекцию об эмоциональном интеллекте.