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Кибернетическое оружие потенциальных противников, террористические акции и реальные риски внутреннего раскола являются наиболее опасными угрозами для Соединенных Штатов, заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

В ходе встречи с выпускниками Военной академии США он сообщил, что вчерашние курсанты вряд ли смогут вспомнить хоть один временной промежуток, в который Соединенные Штаты не воевали хоть с кем-либо. Сейчас политики обязаны перестраиваться и вести дела во внешней политике совершенно по другому.

Остин также напомнил, что в середине апреля президент США Джо Байден приказал вывести войска из Афганистана. Этот день можно считать завершением одной из наиболее продолжительных военных операций в истории страны.

Вест-Пойнтская академия представляет собой одно из самых старых учебных заведений Америки. Она ежегодно выпускает 900 офицеров. В 1975 году ее закончил сам нынешний глава Пентагона.

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