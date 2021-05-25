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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявляет о «десятках тысяч» военнослужащих на границе с Украиной, но успокаивает Киев заверениями в вечной поддержке.

По его словам, Россия убрала часть своих войск, которые были переброшены к рубежам Украины в конце марта – начале апреля текущего года. Однако несмотря на это, несколько десятков тысяч военнослужащих остаются на новых позициях. Кроме того, РФ не перебросила на места постоянной дислокации боевую технику, мотивируя это намеченными на сентябрь учениями «Запад-2021».

Столтенберг также напоминает, что Россия до осени перекрыла несколько зон в акватории Черного моря. В одну из них входит часть Керченского пролива, из-за чего якобы нарушается свобода судоходства.

Напомним, Россия ранее заявляла, что украинские корабли могут свободно перемещаться между Черным и Азовским морем, никаких помех в этом ей никто не создает.

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