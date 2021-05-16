Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Швед, белорусский генпрокурор, во время беседы с корреспондентами канала «Беларусь 1», отметил, что соседние государства пытались внедрить нацизм в Белоруссию в прошлом году.

Согласно его словам, если судить по событиям предыдущего года, то можно увидеть, что из-за границы были предприняты попытки интегрировать нацизм в белорусское общество. Он добавил, что данная идеология представляет собой отличную основу для радикализации действий, которые могут быть направлены на осуществление государственного переворота.

Генпрокурор указал на то, что с помощью систем телекоммуникации, социальных сетей и мессенджеров среди граждан Белоруссии начали распространять идеи, на которых основывается нацизм. Швед заявил, что они идут из тех стран, в которых «нацизм превратился в часть идеологии государства».

Вам может понравиться

В Гидрометцентре предупредили россиян о скором начале аномальной жары

В Гидрометцентре сообщили об аномальной жаре, которая скоро начнётся в России. Как сообщает специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, она уже давно не наблюдала подобной жары в этот период. В республике Коми,
  • Анна
  • 13.05.2021
  • читать 1 минуту

Юрий Лоза подал иск к Первому каналу из-за песни “Плот”

Исполнитель Юрий Лоза считает, что Первый канал проводит против него акцию. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва». Как заявил Лоза, он подал иск к Первому каналу, в
  • Анна
  • 15.05.2021
  • читать 1 минуту

Олеся Судзиловская восхитила поклонников стройной фигурой в бикини

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками в Instagram фотографией у бассейна. В кадре актриса позирует стоя у края бассейна в крохотном золотистом бикини, демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру. Она
  • Анна
  • 14.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – пасмурно, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 27 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 16 мая – переменная облачность, до 27 °C |