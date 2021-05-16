Андрей Швед, белорусский генпрокурор, во время беседы с корреспондентами канала «Беларусь 1», отметил, что соседние государства пытались внедрить нацизм в Белоруссию в прошлом году.

Согласно его словам, если судить по событиям предыдущего года, то можно увидеть, что из-за границы были предприняты попытки интегрировать нацизм в белорусское общество. Он добавил, что данная идеология представляет собой отличную основу для радикализации действий, которые могут быть направлены на осуществление государственного переворота.

Генпрокурор указал на то, что с помощью систем телекоммуникации, социальных сетей и мессенджеров среди граждан Белоруссии начали распространять идеи, на которых основывается нацизм. Швед заявил, что они идут из тех стран, в которых «нацизм превратился в часть идеологии государства».