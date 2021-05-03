Президент Армении Армен Саркисян скрыл факт наличия у него двойного гражданства, рассказал глава Союза адвокатов Ара Зогробян. Он также заявил, что генеральная прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело по статье о фальсификации документов.

Иск против главы государства был подан Союзом адвокатов Армении. В нем говорится, что действующий президент Армении в период с 2003 по 2012 год был гражданином Великобритании. В 2018-м его избрали главой государства, однако проблема в том, что Саркисян не имел права баллотироваться на этот пост.

Издание «Спутник» сообщает, что по действующему законодательству стать президентом может кандидат, являющийся на протяжении последних 6 лет гражданином только одной Армении. Саркисян это требование нарушил, так как сокрыл факт наличия у него гражданства Великобритании.