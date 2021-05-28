Возможность начала вооруженных столкновений в Крыму и на Донбассе Украина предполагала давно. Поэтому она еще в 2007 году начала подготовку к боевым действиям против России, заявил генерал-майор ВСУ Виктор Назаров.

Толчком к такой подготовке стало выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Уже тогда начали создаваться оперативные планы и разрабатываться документы, в которых предполагалось начало войны против РФ.

Несмотря на тщательную подготовку, действия России в Крыму застали Украину врасплох. Назаров объясняет это весьма необычной тактикой, которую выбрала Россия для присоединения Крымского полуострова.

В настоящий момент Киев тоже готовится к войне. При этом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, Соединенные Штаты и НАТО милитаризуют Украину, намереваясь превратить ее в неконтролируемый полувоенный режим.