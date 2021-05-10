Компания Galax представила обновлённые видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 General FG LHR.

Эти видеокарты уже были выпущены Galax некоторое время назад. Однако теперь к ним была добавлена аппаратная защита от майнинга Ethereum. При этом, на упаковках, в которых поставляются эти видеокарты, не выделяется данное добавление на фоне более ранних моделей. Таким образом, компания не демонстрирует то, что в видеокартах появился ограничитель.

Технические характеристики практически не изменились, и производительность видеокарт не ухудшилась из-за добавления Ethereum. Однако, как указывается, изменилась эффективность майнинга. У GeForce RTX 3070 она теперь составляет 25 Мхеш/с, у GeForce RTX 3080 – 43 Мхеш/с.

Ранее мы сообщали, что компания NVIDIA собирается добавить защиту от майнинга в видеокарты серии RTX 30XX. Выпускаться эти видеокарты будут после 15 мая.