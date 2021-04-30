В издании VideoCardz сообщили, что NVIDIA собирается интегрировать в графические чипы своих новых видеокарт линейки RTX 30XX защиту от майнинга криптовалют.

Речь идет об обновленном варианте графических процессоров GAXX2, которыми будут оснащаться все ГПУ актуальной серии, произведенные после 15 мая. Согласно предварительным сведениям, ограничением на добычу криптовалют не будет оснащена только флагманская видеокарта RTX 3090, так как из-за своей большой стоимости она не пользуется популярностью у майнеров.

Графические ускорители с новой технологией никак не будут отличаться от предшественников в плане производительности в видеоиграх. Их также не будут как-то специально маркировать, так как в будущем они полностью заменят прошлый вариант чипа на производственных линиях. В компании надеются, что данный шаг позволит снова сделать видеокарты доступными для обычных геймеров.