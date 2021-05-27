Первый замглавы ФСБ Владимир Кулишов, возглавляющий Пограничную службу, рассказал о ранее неизвестном эпизоде, произошедшем в октябре прошлого года. Он сообщил, что в территориальных водах неподалеку от Крыма был обнаружен эсминец Королевских сил Великобритании D35 Dragon.

Требования пограничников немедленно вернуться в нейтральные воды капитан корабля проигнорировал. Он ответил на них, что из-за плохой связи ничего не слышит и продолжил двигаться к полуострову. Тогда на перехват были отправлены силы Черноморского флота и ВКС РФ, которые изгнали эсминец из территориальных вод страны.

В прошлом году этот случай оказался не единственной провокацией Великобритании. В декабре у мыса Херсонес границу территориальных вод РФ нарушил еще один эсминец Королевского флота. Об этом сообщал замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин, который отказался раскрывать подробности об инциденте.