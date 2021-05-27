Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первый замглавы ФСБ Владимир Кулишов, возглавляющий Пограничную службу, рассказал о ранее неизвестном эпизоде, произошедшем в октябре прошлого года. Он сообщил, что в территориальных водах неподалеку от Крыма был обнаружен эсминец Королевских сил Великобритании D35 Dragon.

Требования пограничников немедленно вернуться в нейтральные воды капитан корабля проигнорировал. Он ответил на них, что из-за плохой связи ничего не слышит и продолжил двигаться к полуострову. Тогда на перехват были отправлены силы Черноморского флота и ВКС РФ, которые изгнали эсминец из территориальных вод страны.

В прошлом году этот случай оказался не единственной провокацией Великобритании. В декабре у мыса Херсонес границу территориальных вод РФ нарушил еще один эсминец Королевского флота. Об этом сообщал замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин, который отказался раскрывать подробности об инциденте.

Вам может понравиться

Российский Ту-22М3 за один полет “уничтожил” все натовские базы в Средиземном море

Уже в первый день своего появления в Сирии российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 развил бешеную активность. Он совершил полет над Средиземным морем и отработал нанесение ударов по военно-морским базам Соединенных Штатов,

Эксперт Литовкин призвал США смириться с тем, что Арктика – это Россия

Арктика – это территория России, и Соединенным Штатам придется смириться с этой мыслью, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он рассказал, что США уже признали превосходство РФ в северном регионе, но

Азербайджан взял в плен шесть солдат ВС Армении в Гегаркуникской области

Шесть бойцов инженерных войск Армении попали в плен к азербайджанским военным, которые незаконно находятся на территории Гегаркуникской области. Пресс-служба главного военного ведомства страны рассказала подробности. Она сообщила, что военнослужащие проводили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 мая – пасмурно, до 11 °C | Королев: погода, 27 мая – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 27 мая – пасмурно, до 17 °C |