Эксперты портала Avia.Pro отреагировали на заявления Украины о желании обновить свой парк авиации. Они отметили, что Киеву нужно несколько раз подумать, прежде чем покупать дорогостоящие истребители у Франции.

Аналитики напомнили, что Париж предложил Киеву приобрести у него истребители 4 поколения Dassault Rafale. Франция так хочет продать их Украине, что даже готова предоставить выгодный кредит. Однако пока даже на таких условиях Киев не готов обзавестись дорогостоящей европейской техникой.

Впрочем, даже если Франция уговорит партнера на сделку и тот приобретет 36 боевых самолетов, использовать их для боевых действий против России он не сможет.

Авторы портала пишут, что Киеву нужны самолеты для удара по Донбассу и Крыму, однако нанести его будет чрезвычайно проблематично. Все дело в том, что ополченцы давно развернули российские зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Панцирь». Эти системы ПВО моментально собьют французские истребители, пытающиеся подобраться к территориям самопровозглашенных республик, поэтому Украина напрасно потеряет крупные средства, а французский производитель самолетов – репутацию.