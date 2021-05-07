Французские власти могли поступить с Центральноафриканской Республикой точно так же, как с Ливией в середине 2000-х годов, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

В своих социальных сетях руководитель фонда напомнил, как Париж в современной истории относился к африканским странам. В 2006 году тогдашний французский лидер Николя Саркози выделил 50 миллионов евро на предвыборную кампанию Муаммара Каддафи, а спустя пять лет Франция поддержала военную интервенцию НАТО в эту страну, что привело к свержению Джамахирии.

Практически аналогичная история произошла и в Чаде, где изначально поддерживаемый французскими властями руководитель страны Идрис Деби был убит группировкой FACT, которая, по информации Шугалея, являла собой французских сателлитов. Теперь в стране воцарился хаос, выгодный Парижу.

Глава ФЗНЦ уверен, что аналогичная участь могла ждать и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, однако политик пошел на сближение с Москвой.

«Новой жертвой стал Идрис Деби (президент Чада), а до этого мог стать Фостен-Арканж Туадера (президент ЦАР). Ведь в войне, начавшейся незадолго до выборов в ЦАР, Франция подыгрывала не только законному руководству страны», – уверен глава ФЗНЦ.

Центральноафриканской Республике удалось избежать участи Ливии и Чада во многом благодаря отточенным действиям вооруженных сил страны, обученных российскими инструкторами, которых в французских СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера».

Укрепляющееся взаимодействие Москвы и Банги не дает покоя французским властям. Против этого партнерства развернута целая информационная кампания. Ангажированные издания выпускают сфабрикованные расследования, в которых голословным обвинениям подвергаются россияне, легально работающие в ЦАР и помогающие установить стабильность и мир в этой стране.