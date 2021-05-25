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Россия активно усиливает Балтийский флот, который в случае необходимости встанет на защиту газопровода «Северный поток-2», сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau. Авторы публикации заявили, что поставки дополнительного вооружения начались сразу после инцидента с появлением в зоне строительства неопознанной подводной лодки.

Россия моментально сделала выводы из этого эпизода и перебросила на Балтику многофункциональные истребители Су-30СМ. Также Балтийский флот в ближайшее время получит дизель-электрические субмарины «Варшавянка» с ракетами «Калибр». Морская пехота уже использует модернизированные БМП-3.

Причины расширения флота раскрыл Главком российских ВМС Николай Евменов. Он пояснил, что РФ необходимо обеспечить безопасность «Северного потока-2», который вскоре должен быть введен в эксплуатацию. Еще одна цель – компенсировать отставание от сил НАТО в Балтийском регионе.

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