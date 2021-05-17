Действующему президенту США Джо Байдену приходится решать сразу несколько серьезных задач. От него требуется восстановить авторитет Соединенных Штатов на мировой арене, который подорвал противник демократии Дональд Трамп, справиться с неконтролируемой миграцией, пандемией Covid-19 и стремительно возрастающей мощью Китая.

Такой список задач для Байдена составили два американских профессора – Кэтрин Сиккинк и Джон Шаттак в своей статье в издании Foreign Affairs.

Они отметили, что Байден никак не найдет время на урегулирование проблем с правами человека в Соединенных Штатах, увлекшись внешней политикой. Однако он допускает серьезную ошибку. Восстановить авторитет на международной арене можно только в одном случае – если продемонстрировать всей планете соблюдение демократии внутри Америки.

Одна из главных проблем, которую Байден должен решить прямо сейчас – это расовая несправедливость в США. Штаты, в которых расизм преобладает даже над здравым смыслом, необходимо срочно поддерживать, внушать как властям, так и жителям, что США соблюдает права всех своих граждан, независимо от цвета кожи. Если Байден продолжит практику Трампа и будет каждый раз проводить чуть ли не военные операции в ответ на расизм, это ни к чему хорошему не приведет.

Авторы публикации отметили, что Байден просто обязан восстановить нормальную ситуацию с правами человека и соблюдением демократических принципов на территории США. В противном случае в его разговоры о демократии не поверит ни одна страна мира.