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Несмотря на то, что американские пилоты в последние 30 лет принимали участие в боевых действиях, они все же сильно разленились, уверен автор издания Forbes Дэвид Экс. Он считает, что именно это является главной проблемой ВВС США.

Эксперт пояснил, что в тех странах, в которых воевали американские летчики, они действовали в условиях огромного превосходства армии Соединенных Штатов. Поэтому существенного боевого опыта они не приобрели. Напротив, пилоты привыкли к комфортное обстановке и утратили даже те навыки, которые имели сразу после поступления на службу.

По мнению Экса, в случае вооруженного столкновения с Китаем или Россией американские летчики будут жестоко наказаны за свою лень. Пилоты этих стран обладают высочайшим мастерством и регулярно оттачивают его как на тренировках, так и в условиях реальных боевых действий, как к примеру летчики ВКС РФ в Сирии.

Чтобы избежать разгрома, ВВС США должны прямо сейчас начинать действовать. И первое, что нужно сделать – это полностью изменить программу обучения пилотов, сделать ее более интенсивной. Только так летчики смогут нарабатывать опыт.

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