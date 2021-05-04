Финское издание HBL в своей публикации практически обвинило НАТО и США в том, что именно они провоцируют развитие глобального конфликта.

Так, автор статьи указывает на то, что в США ежегодно в 13 раз больше тратят на оборону, чем Россия. НАТО тратит на эти же цели в 16 раз больше, и даже Китай – в 4 раза больше России. При этом на Западе, увеличивая свой военный потенциал, постоянно пугают «российской угрозой».

Как считает автор статьи, в настоящее время Москва не стремится участвовать в гонке вооружений, так как на это необходимы серьёзные вложения. России же, между тем, нужно ещё и содержать крупный ядерный арсенал, который достался от СССР.

В итоге Россия уже не может быть сверхдержавой и противостоять странам Запада в одиночестве. Таким образом, Россия взаимодействует с Китаем, который также подвергается нападкам США.