Официальные лица Финляндии получили окончательные предложения от пяти поставщиков для участия в конкурсе на поставку истребителей, по проекту их закупки именуемых HX. Таким образом, в тендере стоимостью миллиарды долларов начнется этап оценки, который намечен на 2021 год. Об этом сообщает портал Defense News.

Конкурс с потолком тендера в 9 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США) является одним из крупнейших проектов закупки в области авиационного вооружения в Европе. Его цель – найти замену флоту F-18 Hornets в скандинавских странах.

По информации Defense News, круг участников тендера включил всех ожидаемых западных поставщиков. В их число вошли:

Шведская Saab с его разработкой Gripen;

Французская Dassault с истребителем Rafale;

Представляющая США Lockheed Martin со своим F-35;

Новейшая модернизация F-18 Super Hornet от Boeing;

«Общеевропейский» Eurofighter, созданный консорциумом Airbus, BAE Systems и Leonardo.

Четверо из этих поставщиков (лишь Dassault обычно умалчивает о таких вещах) опубликовали соответствующие заявления к крайнему сроку подачи заявок, каждый похвалил свою продукцию. Они пообещали пакеты участия в производстве различной степени, что будет стимулировать рост рабочих мест в Финляндии.

Появление в тендере Швеции с истребителем Gripen примечательно с региональной и политической точки зрения. Высшие должностные лица страны публично помогли Saab обосновать необходимость расширения союза Швеции и Финляндии в де-факто единые военно-воздушные силы на основе «Грипена», которые командование могло бы взаимозаменяемо использовать в обеих странах для отражения вторжения.

Saab также добавила в свое предложение два самолета системы раннего предупреждения GlobalEye в дополнение к своему предложенному флоту из 64 истребителей Gripen, заявили официальные лица компании во время онлайн-брифинга на прошлой неделе.

Анна Висландер, аналитик по вопросам обороны Атлантического совета из Стокгольма, сказала, что политическое обещание Швеции связать соседние военно-воздушные силы с помощью общего самолета, вероятно, будет серьезно воспринято финнами: «Если вы посмотрите, как развивается сотрудничество в области оперативной обороны с 2015 года, интересно посмотреть, к чему это может привести». По ее словам, в глазах специалистов по военному планированию территории двух стран фактически представляют собой «одно оперативное пространство».

Saab в некоторой степени настроена на крупную продажу в Европе после того, как компания проиграла аналогичную программу в Швейцарии, где ожидалось получение контракта на сумму более 6 миллиардов долларов.

Между тем, Boeing заявила, что предлагает финской промышленности «значимые, долгосрочные возможности» в рамках контракта с Super Hornet. «Boeing и ВМС США представили Финляндии лучшее и окончательное предложение в поддержку кампании истребителей HX, включая варианты многоцелевого F / A-18 Block III Super Hornet следующего поколения и системы радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, – сказал представитель компании.

Lockheed Martin рекламировала передовые возможности своего F-35, опуская перспективу предложения высокотехнологичных рабочих мест в Финляндии, которые «не может предложить ни один другой конкурент», – заявила Бриджит Лодердейл, вице-президент и генеральный менеджер программы F-35. Компания также заявила, что предлагает самый доступный самолет – истребитель пятого поколения «по цене самолета четвертого поколения».

BAE Systems, выступая от имени других поставщиков Eurofighter, в заявлении на прошлой неделе подчеркнула важность европейского подключения своего предложения. Если бы Финляндия выбрала их самолет, правительство «могло бы иметь влияние на будущую программу и продукт, гарантируя, что самолет будет адаптирован к точным финским требованиям», – заявили в компании. «Имея в эксплуатации почти 500 самолетов только в Европе, Eurofighter Typhoon останется основой боевой авиации Европы на десятилетия вперед», – также говорится в заявлении.

Минобороны Финляндии ожидает, что закупка истребителей займет 10-15 лет. «Окончательное решение по новым истребителям будет принято к концу 2021 года», – говорится на сайте министерства, посвященном программе HX.