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Филипп Киркоров на своё 54-летие устроил масштабную вечеринку в столичном ресторане «Сохо».

Как отмечается, на мероприятие к артисту пришли его близкие друзья, а также коллеги. Так, пришли Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой со своей сестрой Аллой, Стас Михайлов, Лолита, Анастасия Стоцкая, Валентин Юдашкин и другие звёзды. Сам именинник отметил, что из-за обстоятельств не вышло прийти у Николая Баскова и Ани Лорак.

Согласно заявлению Киркорова, поначалу они планировали устроить небольшое торжество на 20 человек. Но затем он принял решение увидеть всех, кого он считает семьёй.

Перед гостями и именинником выступил казачий хор, который принёс поздравления Киркорову одним из первых. Также выступили финалисты шоу «Маска», выходящего на НТВ. Киркоров в этом шоу является председателем жюри. Кроме того, сам именинник тоже вышел на сцену и исполнил несколько композиций.

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