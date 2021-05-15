В СМИ сообщают, что в результате новых учений под названием Defender-Europe 21 территория Европы была превращена в поле боевых действий.

В данных маневрах участвуют 28 000 военнослужащих из 25 стран мира, включая государства Евросоюза и их союзников. В ближайшем будущем в Европе также пройдут учения Североатлантического альянса, в которых примут участие американские вооруженные силы. Основная цель данных военных мероприятий заключается в увеличении мобильности войск при переходе через границы ЕС и защите морских путей между Европой и Северной Америкой.

Эксперты при этом отмечают, что на организацию учений было выделено не менее 2 миллиардов евро, что является очень большой суммой на фоне ухудшения экономических показателей во многих других отраслях Европы. Указывается, что чистые потери ЕС в прошлом годы составили примерно 56 миллиардов евро, причем было закрыто не менее 191 тысячи рабочих мест.