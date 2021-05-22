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Команда европейских специалистов открыла новую форму углерода. Об этом сообщает издание Science.

Как указывается в статье, учёные создали аллотропную форму углерода, которая является плоской кристаллической решеткой из гексагонов, октагонов и квадратов. Отмечается, что эта форма имеет выраженные металлические свойства.

По словам учёных, они знают всё о другой форме углерода – графене, однако выяснилось, что плоская кристаллическая решетка может состоять из различных фигур, а не только шестиугольников, как предполагалось ранее. Прочие способы соединения атомов углерода в плоской структуре были лишь в теории, пока учёным не удалось создать новую кристаллическую решетку.

Как сообщается, условной единицей новой структуры являются молекулы бифенилена, а потому и сама структура получила название бифениленовой сети.

Ранее учёные придумали, как можно сделать реактивное горючее для самолётов из пластиковых отходов. Однако пока что этот способ подходит только для полиэтилена.

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