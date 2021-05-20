Команда специалистов из Соединенных Штатов придумала уникальный метод по трансформации пластиковых отходов в реактивное горючее, предназначенное для самолетов.

Исследователям удалось за час переработать до 90 процентов пластмассы, превратив ее в реактивное топливо. Данный способ имеет гибкие настройки, позволяющие создавать разные углеводородные продукты, используя умеренную температуру. Для этого ученые воспользовались катализатором, созданным с использованием недорогих растворителей, углерода и рутения.

Для начала химического процесса смесь была нагрета всего до 220 градусов, что позволило сэкономить значительное количество энергии (ранее подобные реакции требовали в два раза большую температуру). Пока что данный метод работает только на полиэтилене, который, однако, считается одной из наиболее распространенных пластмасс в мире.