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Поломки и повреждения автомобиля нередко становятся причиной того, что водитель не может продолжать движение или езда становится небезопасной. Не всегда проблему можно решить посредством буксировки. В подобных случаях на помощь требуется спецтехника. Чаще всего специализированные компании используют для этого эвакуатор с лебедкой либо КМУ.

Эвакуация авто на технике с лебедкой

Эвакуаторы данной группы подходят для перевозки автомобилей, чья масса варьируется от 2,5 до 7 тонн. Они различаются не только грузоподъемностью, но и типом привода лебедки. Последний может быть:

  • электрическим (подключается к двигателю или АКБ, считается наиболее распространенным в сфере эвакуации легковых автомобилей);
  • механическим (способен обеспечивать существенное тяговое усилие, подходит для внедорожников, микроавтобусов и т. д.);
  • гидравлическим (признан самым надежным, предназначен для крупногабаритных и тяжелых транспортных средств).

Спецтехника с лебедками обычно оснащается наклонными аппарелями. Они облегчают процесс погрузки авто. Для машин с низким клиренсом необходимы эвакуаторы с дополнительными удлинителями. Чтобы заказать подачу техники в нужный момент, нужно заранее сохранить телефон эвакуатора надежной компании. Отличную репутацию в Москве имеет сервис «Evakuator-msk», располагающий внушительным парком техники.

Важно! Эвакуаторы с лебедками и аппарелями не подходят для авто с автоматической КПП. Здесь потребуется спецтехника со сдвижной платформой, функционирующей на гидроцилиндрах.

Эвакуация автомобилей на эвакуаторах с КМУ

Главная особенность этой группы техники заключается в наличии краново-манипуляционной установки, позволяющей перемещать автомобиль по воздуху. Она используется для подъема машин из кюветов. Ее рекомендуют заказывать для эвакуации транспортных средств с вышедшими из строя КПП, рулевым управлением. Без данного эвакуатора не обойтись, если авто имеет очень низкий дорожный просвет. При помощи такой спецтехники можно выполнять погрузку в стесненных условиях, переносить машины через различные препятствия.

Оснащаются подобные эвакуаторы цельнометаллическими прямыми или ломанными платформами. Желательным выступает наличие траверсы. Она дает возможность сохранять горизонтальное положение автомобиля, уменьшая вероятность нанесения повреждений в процессе погрузки или разгрузки.

Подготовлено по материалам https://evakuator-msk.com/

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