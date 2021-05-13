Самолеты НАТО все чаще стали появляться у границ России. Причем не только над Черным морем, которое в последнее время вызывает повышенный интерес у Североатлантического альянса во главе с Соединенными Штатами, но еще и у северных рубежей страны.

На днях российскими истребителям пришлось вылетать на перехваты сразу четырех натовских самолетов. С Черного моря границу «атаковали» два французских «Миража», за которыми следовал заправщик, а с Баренцева – разведывательный «Орион» ВВС Норвегии.

Перехват истребителей Dassault Mirage 2000 и норвежского разведчика производился в соответствии со всеми международными правилами и над нейтральными водами. В первом случае, сообщает портал «ПолитРоссия», потенциальных нарушителей границы заставили изменить курс штурмовики Су-27, а во втором – перехватчик МиГ-31.

Подобные провокации организовываются альянсом все чаще, однако Россия в очередной раз доказала, что она зорко бдит и готова отвечать на любые агрессивные действия потенциального противника.