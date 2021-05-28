Евросоюз подтвердил свое желание оказать Беларуси экономическую помощь, речь о которой впервые зашла в начале мая. План, тщательно разработанный Еврокомиссией, предусматривает выделение стране 3 миллиардов евро в качестве инвестиций на развитие экономики. Также ЕС обещает заключить с Минском новый договор о сотрудничестве.

Все, что требуется от Беларуси – это сместить президента Александра Лукашенко и демократизировать республику. До тех пор, пока этого не произойдет, пакет помощи будет заморожен.

Европа готова восстановить экономику Беларуси, провести экономические реформы с привлечением иностранных инвесторов, а также инвестировать средства в экологическое, цифровое преобразование страны, а также в развитие ее инфраструктуры. Все это будет реализоваться в несколько этапов и под строгим контролем Брюсселя.

ЕС также готов на перезагрузку политических отношений и даже на заключение долгосрочных соглашений. Но без перехода республики к демократическому строю план реализовываться не будет.