Турецкий лидер Тайип Эрдоган связался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону и выразил соболезнования по поводу трагедии в Казани. Он также попросил передать родственникам погибших слова поддержки и сочувствия, а также пожелать тем, кто пострадал, быстрого выздоровления.

Напомним, что в результате стрельбы в казанской школе №175 погибло 7 детей и двое взрослых. Еще 23 человека в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города.

Ученик, который устроил расстрел школьников и учителей задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Во среду в Татарстане объявлен траур по погибшим. Все жертвы стрелка идентифицированы.