читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкий лидер Тайип Эрдоган связался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону и выразил соболезнования по поводу трагедии в Казани. Он также попросил передать родственникам погибших слова поддержки и сочувствия, а также пожелать тем, кто пострадал, быстрого выздоровления.

Напомним, что в результате стрельбы в казанской школе №175 погибло 7 детей и двое взрослых. Еще 23 человека в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города.

Ученик, который устроил расстрел школьников и учителей задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Во среду в Татарстане объявлен траур по погибшим. Все жертвы стрелка идентифицированы.

Вам может понравиться

National Interest: США не готовы к большой войне

Соединенные Штаты должны увеличивать оборонный бюджет, а не тратить деньги на решение внутренних проблем, пишет американское издание The Personal Interest. Автор публикации заявляет, что главной целью Америки сейчас является «устранение

Нетаньяху заявил, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями

Исламисты, нанесшие по Тель-Авиву массированный ракетный удар, поплатятся за него своими жизнями, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также добавил, что израильтяне готовы выступить единым фронтом против «презренного врага».

Война в Карабахе унесла жизни 2895 военнослужащих Азербайджана

Во Второй Карабахской войне погибло 2895 военнослужащих армии Азербайджана, сообщило военное ведомство страны. Еще 19 солдат пока остаются пропавшими без вести. В настоящий момент продолжает их поиск, а также идентификация
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – ясно, до 21 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |