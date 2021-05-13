Специалисты рынка недвижимости назвали российские города, в которые чаще всего хотят переехать россияне. Об этом сообщает издание «Известия».

Как отмечается, был замечен рост спроса на жильё в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Так, спрос увеличился на 36%, 31% и 20% соответственно. Также указывается, что сейчас жители России стали в 2,3 раза чаще выбирать жильё в Краснодаре, и в 2,1 раза – в Сочи.

Кроме того, в 2 раза вырос спрос на жильё в Анапе, в Екатеринбурге – в 1,8 раза. В 1,4 раза стали чаще покупать жильё в Калининграде.

Как отмечается, Москву и Санкт-Петербург россияне выбирают по нескольким причинам – в основном это уровень заработной платы и социальная инфраструктура. На юг россияне едут из-за мягкого климата. Также из-за того, что во время пандемии многие россияне перешли на удалённый формат работы, у них появилось больше выбора в вопросе проживания.

Ранее эксперт сообщил, как можно приобрести квартиру с существенной скидкой. Отмечается, что размер скидки может составить до 30%.