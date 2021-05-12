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В последний месяц рядом с российскими границами почти ежедневно появляются разведывательные самолеты, истребители и беспилотные аппараты Североатлантического альянса. Они кружат рядом с Крымом, пока самолеты ВКС не вылетят на их перехват.

Военные эксперты предположили, что столь высокая активность вызвана появлением на Крымском полуострове новейших комплексов ПВО С-300 «Витязь». Они способны обнаруживать и сбивать как летательные аппараты, так и баллистические ракеты, поэтому НАТО пытается разобраться в принципе действия этих ЗРК. Для чего и отправляет самолеты, провоцируя активацию оборудования.

Между тем, новые С-350 получил только один полк противовоздушной обороны Южного военного округа и пока точно неизвестно, запускался ли он хотя бы раз в ходе натовских провокационных полетов.

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