Российский президент Владимир Путин анонсировал появление новой ракеты, которая изначально является не ядерной, но способна нести ядерную боеголовку, если в этом возникнет необходимость. Эксперт американского издания The National Interest Майкл Пек пояснил, в чем кроется главная опасность такого оружия.

Он сразу предупредил, что США должны бояться новой российской ракеты, которая обладает «ядерной запутанностью». Даже если Россия выпустит ее с обычной боеголовкой, противник может счесть это ядерным ударом, так как он не знает, какой именно заряд несет боеприпас.

По словам эксперта, новая ракета станет настоящим «призраком ядерного нападения» с использованием неядерного оружия. Подобные боеприпасы в период холодной войны весьма опасны, так как способны спровоцировать катастрофические последствия для всей планеты.