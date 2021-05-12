Военный эксперт Борис Рожин объяснил, из-за чего между РФ и Западом может начаться ядерная война.

Так, эксперт заявил, что если в Чёрном море произойдёт столкновение между силами России и НАТО, оно будет локальным, но недолго. Вполне возможно, что этот конфликт в дальнейшем перерастёт в полноценную войну, в которой будет использовано ядерное оружие.

Впрочем, Рожин отметил, что вероятность вооружённого столкновения в Чёрном море невелика. Так, Запад останавливает то, что Россия является ядерной державой, и не будет игнорировать вторжение на свою территорию или атаку на свои силы, а даст жесткий ответ на подобные действия. Проявление открытой агрессии однозначно приведёт к ядерной войне, что неприемлемо для Запада.

Ранее Путин предупредил Запад, что в случае нанесения ядерного удара по России они получат ассиметричный ответ. Атака будет проведена по американским центрам, где было принято это решение.