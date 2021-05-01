Вопреки заявлению главы международной Торговой палаты Сергея Сиволапа, Украина и в этом году не останется без дизельного топлива для проведения посевных работ, уверен эксперт по Беларуси Андрей Суздальцев.

Он пояснил, что «дефицит дизтоплива от 150 до 270 тыс. тонн», озвученный Сиволапом, это только заявление, направленное на привлечение внимания Запада. Одновременно с этим разговоры о прекращении поставок солярки Киеву – это точно такая же риторика, но для Москвы. На самом же деле, Украина и Белоруссия продолжают сотрудничество, поэтому найдут общий язык и на этот раз.

Суздальцев рассказал изданию «Украина.Ру», что нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии неоднократно помогали Киеву решить проблемы с дизтопливом. Помимо этого, Минск поставлял Украине даже уголь. Все эти схемы наносят вред России, однако продолжают работать. Поэтому без солярки Киев не останется, чтобы не заявляли украинские политики.