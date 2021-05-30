Эксперт американского издания The National Interest Кайл Мизоками назвал подводную лодку «Акула», разработанную в СССР и до сих пор используемую Россией, самым страшным оружием на планете. Он заявил, что это «морское чудовище» несет столько ядерных боеголовок, что одного залпа будет достаточно для уничтожения целой страны.

Мизоками напомнил, что Советский Союз разработал субмарины проекта «Акула» в ответ на появление в США подлодок типа «Огайо». При этом они обладали способностью наносить удары по двум сотням целей одновременно.

По словам обозревателя, в планах СССР было создание восьми подводных подлодок. Американцам хватило всего одной. Как только начались испытания субмарины «Дмитрий Донской, они подписали с Москвой договор о сокращении стратегических вооружений. Поэтому Союз построил только шесть подлодок проекта «Акула».

Помимо смертоносного вооружения, «морское чудовище» обладало высокопрочным корпусом, благодаря которому легко всплывало даже через арктические льды.