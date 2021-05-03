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В период с 2030 по 2050 годы в космосе могут развернуться активные боевые действия, считает военный эксперт Сергей Хатылев. Экс-начальник зенитно-ракетных войск напоминает, что Соединенные Штаты уже сейчас опасаются России и Китая, которые активно разрабатывают оружие для уничтожения космических аппаратов.

Американские военные чиновники, по мнению Хатылева, несколько преувеличивают, однако какая-то доля правды в их заявлениях все же есть. Так, российские ЗРС С-500 «Прометей», которые либо в этом, либо в следующем году будут приняты на вооружение, вполне способны уничтожать спутники на низкой орбите планеты.

Появятся средства для ведения боя в космосе и на российской космической станции, которая сейчас находится на начальных стадиях строительства. Кроме того, спутники США могут сбивать противоракеты «Нудоль», одна из которых совсем недавно успешно прошла испытания. Впрочем, Россия тестировала истребители космических аппаратов еще в прошлом столетии, напомнил Хатылев.

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