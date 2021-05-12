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Вирусы, полученные от животных и измененные соответствующим образом, станут самым страшным оружием Третьей мировой войны, уверен колумнист Александр Хохлов. Он также рассказал о весьма неприятных для человечества перспективах биологического оружия.

Лаборатории всего мира, по словам Хохлова, разрабатывают «химер», которые вскоре могут превратиться в самое смертоносное оружие. Этим словом в мифологии назвали животного с частями тела змеи, льва и козы. Колумнист поведал, что если практически от любого животного взять совершенно безобидный вирус и вставить в него разработанные искусственно компоненты, то получится патоген, легко проникающий в организм человека.

При этом существует вполне реальная возможность создать «химер», которые будут уничтожать, к примеру, исключительно представителей европеоидной расы или только африканцев, людей какой-то одной национальности. В процессе эволюции подобное биологическое оружие не было предусмотрено, поэтому иммунитет не сумеет защитить человека. Как не защищает от коронавируса, который уже второй год уничтожает жителей планеты.

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