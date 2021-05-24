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Арктика – это территория России, и Соединенным Штатам придется смириться с этой мыслью, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он рассказал, что США уже признали превосходство РФ в северном регионе, но все еще пытаются распространяться о каких-то своих преимуществах.

На самом деле, никаких преимуществ у США в Арктике нет. В этом убедились журналисты телеканала CNN, которые побывали на Земле Александры, где расположена российская база «Арктический трилистник».

Там они собственными глазами увидеть, сколько усилий приложила Россия для освоения Арктики и поняли, что догнать ее не представляется возможным.

Литовкин отмечает, что помимо модернизированных баз и аэродромов в арктическом регионе, у РФ имеется еще и мощный ледокольный флот, о котором США остается только мечтать. Теперь Америка может лишь кусать локти, что она не начала осваивать Арктику лет 50 назад.

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