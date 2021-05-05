Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов высказался насчёт того, когда Москва собирается совершить нападение на Украину.

Стоит отметить, что в прошлом Илларионов занимал должность советника по экономическим вопросам президента Российской Федерации. В конце 2005 года подал в отставку. Скандально известен различными политическими прогнозами, большинство из которых не сбывается. В частности, в 2014 году заявил в интервью шведскому изданию «Svenska Dagbladet», что Россия готовится аннексировать Белоруссию, страны Прибалтики и Финляндию.

Сейчас Илларионов вновь привлекает внимание к своим неординарным теориям. Накануне он принял участие в эфире на телеканале «Украина 24», отмечает издание “Военное обозрение”. Там политолог заявил, что этой весной Путин и не планировал атаковать Украину по-настоящему. Манёвры, которые были проведены поблизости от российско-украинской границы, Илларионов назвал блефом или шантажом. Также он считает, что таким способом была организована проверка Украины, Европы и всего Запада на то, что может случиться.

Как считает Илларионов, Россия может совершить наступление на Украину в конце лета или начале осени. В особенности он отмечает сентябрь, так как в это время начнутся совместные учения России и Белоруссии «Запад 2021». По его мнению во время этого наступления также будет использованы сведения, полученные весной.