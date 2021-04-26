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Рэпер Моргенштерн поделился в Instagram кадрами с провокационной фотосессии, в которой участвовал вместе со своей девушкой Диларой.

Как отмечается, исполнитель часто выкладывает фото с Диларой, и нередко среди них можно увидеть откровенные кадры. На этот раз он решил выложить новые провокационные снимки, на которых они с Диларой лежат обнажёнными на кровати. В подписи к публикации Моргенштерн заявил, что всегда забирает всё самое лучшее, в том числе и женщин. Также он попросил остальных не завидовать, хотя затем передумал и заявил, что они могут завидовать.

Как отмечается, исполнитель встречался с Диларой с 2017 по 2019 года, а затем захотел открытых отношений. Однако девушка на такие условия не согласилась, после чего пара рассталась. Осенью 2020 года они вновь начали встречаться.

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