Два гражданина Сирии, участвовавших в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха, признаны виновными судом Армении и приговорены к пожизненному тюремному сроку.

В размещенном армянской Генпрокуратурой сообщении отмечается, что сирийские граждане участвовали в войне на стороне Азербайджана в виде наемников. В нем также говорится, что Еревану удалось выявить не менее тридцати бойцов, являвшихся членами террористических группировок и воевавших в Арцахе.

СМИ напоминают, что Армения не единожды заявляла, что азербайджанские вооруженные силы использовали наемников, прибывших из ближневосточных стран, включая Ливию и Сирию. Станислав Зась, генсек ОДКБ, сообщал, что у организации имеются данные о присутствии сирийских террористов в Нагорном Карабахе.