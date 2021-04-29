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На Украине депутаты партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» организовали акцию «Бессмертный полк». Провести эту акцию они решили на собрании Верховной Рады.

Как сообщается, депутаты из этой партии принесли на заседание фото своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. На кадрах с заседания можно увидеть, что депутаты с фотографиями собрались возле трибуны.

Депутат от партии Вадим Рабинович заявил, что украинцам не следует забывать истинных героев. Также он указал на то, что на Украине, внесшей в победу советской армии весьма весомый, если не наибольший, вклад, теперь уничтожают памятники героям, а предателям страны возводят монументы. По его словам, страну, победившую фашизм, в настоящее время превращают в страну побеждённых.

Также Рабинович призвал 9 мая показать, что «никто не забыт и ничто не забыто».

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