У палестинских радикалов ракет хватит на полгода беспрерывного обстрела Израиля, заявила пресс-служба боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» в эфире радиостанции Donia Al-Watan.

Кроме того, представили «Бригад» заявили, что сегодня выпустили более десяти ракет по столице Израиля Тель-Авиву. Радио Kan сообщило, что в результате этих обстрелов погиб один из жителей города.

Взаимные ракетные удары начались с беспорядков в Восточном Иерусалиме 10 мая. После многочисленных стычек у мечети Аль-Акса палестинцы провели первые несколько атак, на которые Израиль ответил авианалетами. В настоящий момент известно о гибели 10 израильтян. С палестинской стороны погибло около 140 мирных жителей, среди которых 40 детей. Тель-Авив и другие города Израиля защищает система «Железный купол», благодаря которой количество жертв столь мало.