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Специалист Университета в Лиссабоне Чечилия Верчини рассказала о древнейшем изображении гориллы, обнаруженном за пределами Африки.

Речь идёт об азиатской миниатюре, созданной примерно в конце XV века. Как сообщается, по рисунку можно понять, что нарисовавший его человек явно лично видел гориллу. В свою очередь, это говорит о том, что между Восточной Африкой и Центральной Азией велась торговля ещё до того, как пришли европейцы.

Как отмечается, в настоящее время есть очень мало свидетельств о том, что человекообразные обезьяны были известны за территорией Африки ещё до эпохи Великих географических открытий. Миниатюра, о которой говорит Верчини, является одним из этих доказательств.

Рисунок выполнен на шелке и представляет собой существо, весьма напоминающее гориллу, в окружении аналогичных изображений.

Ранее учёные сообщили о найденных в Северной Америке останках гигантской саблезубой кошки. Указывается, что они жили около 5–9 миллионов лет назад.

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