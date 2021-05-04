Останки животного, найденные в Северной Америке, идентифицированы. Ученые университетов Гонзага и Огайо провели исследования и выяснили, что принадлежат эти останки саблезубой кошке, которая обладала огромными габаритами и весила до 400 килограммов.

Ученые рассказали, что такие кошки являются дальними предками смилодонов. Они жили около 5–9 миллионов лет назад и были весьма распространены на североамериканском континенте. Это подтверждается наличием останков этих гигантских животных в нескольких музеях мира.

Сейчас специалисты намереваются проводить новые исследования, чтобы понять, почему саблезубые кошки имели столь большие размеры. Также они планируют проследить эволюцию животного до смилодона, который вымер «всего» 10 тысяч лет назад.