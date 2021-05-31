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Дорожные плиты – универсальный материал, способный после укладки выдерживать колоссальные нагрузки. Их используют в разных условиях, для решения широкого спектра задач. Это обусловлено внушительным перечнем преимуществ.

Где применяются дорожные плиты

Бетонные материалы в виде плит подходят для сооружения постоянных и временных дорог. Их можно встретить на строительных объектах, где обустроены подъездные пути. Плитные изделия становятся частью обустройства складских территорий, промышленных предприятий. Они пользуются огромной популярностью при благоустройстве частных дворов, путей в малонаселенных деревнях и поселках.

Простая и универсальная технология укладки данного материала дает возможность оперативно строить дороги в любой местности. При необходимости на плитное основание монтируется асфальт. Допускается многократное применение изделий в разных местах без риска потери эксплуатационных характеристики. Это позволяет снизить расходы на сооружение временных дорог на 40-50%.

Купить плиты дорожные по демократичной стоимости предлагает завод «Стройнеруд». В его ассортименте представлен большой перечень ЖБИ различных конфигураций, размеров и классов прочности.

Какими преимуществами обладают дорожные плиты

Изделия из бетона данной группы производятся в заводских условиях на основании ГОСТов и других нормативных документов. Их основными преимуществами специалисты называют:

  • широкий рабочий диапазон температур (от -40 до 55 градусов);
  • быстрый монтаж (готовые изделия укладываются при помощи спецтехники в рекордно короткие сроки);
  • возможность нагрузок сразу после установки (не нужно ждать усадки, застывания);
  • внешняя привлекательность;
  • комфорт эксплуатации для любых транспортных средств;
  • способность выдерживать увеличенные нагрузки (интенсивный трафик, большегрузную технику, включая военную).

Дорожные плиты имеют сравнительно невысокую стоимость. Оптимизация цен достигается благодаря автоматизации современных производственных линий. Для максимальной экономии можно покупать бывшие в эксплуатации изделия. Но в данном случае придется обращать повышенное внимание к состоянию ЖБИ. Не стоит вторично использовать материалы для ответственных проектов, магистралей с увеличенной интенсивностью движени. Для частного двора или мало эксплуатируемой дороги б/у плиты подойдут наилучшим образом.

По материалам https://gbistroj.ru/

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