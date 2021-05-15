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Дмитрий Цветков, предприниматель из РФ, и Эльсина Хайрова, дочь российского парламентария Рината Хайрова, решили подать заявление на развод в лондонский суд.

Согласно словам Пола Митчелла, представителя Хайровой, на данный момент не проводится никаких судебных производств, связанных с финансовой стороной вопроса. При этом в издании The Times отметили, что супруги собираются судиться за недвижимое имущество стоимостью более 40 миллионов евро. Речь идет о коттедже, расположенном в Суррее, с 10 парковочными местами и 10 спальными комнатами.

Журналисты также отмечают, что бизнесмен обвинил свою супругу в том, что она забрала его паспорт и отказывается возвращать документ. Митчелл поспешил опровергнуть эти обвинения и сообщил, что Хайрова не собирается делать какие-либо заявления о данном инциденте в ближайшее время.

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