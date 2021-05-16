Паенг Мин Ук, дизайнер из Британии, разработал «третий глаз» для зависимых от гаджетов людей, которые ходят по улицам, уткнувшись в экраны мобильных устройств.

Ранее американские исследователи выяснили, что за последние годы значительно увеличилось количество травм, связанных с попаданием под колеса автомобилей, падением в люк или спотыканием. Это связывают с распространением смартфонов среди людей. По мнению Мин Ука, для решения этой проблемы требуется «третий глаз».

Речь идет об ультразвуковом датчике, созданным на базе платы Arduino и оснащенным гироскопом. Устройство начинает работать, как только человек направляет свой взгляд на дисплей гаджета. Оно следит за расстоянием до ближайших объектов и при угрозе столкновения с ними издает специальный звук, чтобы предупредить владельца об опасности.